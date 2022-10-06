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В Казахстане уже третья партия выдвинула Токаева на президентские выборы
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев
Продолжение: Токаева выдвинули на выборах президента КазахстанаПредыстория: Токаев: Я пойду на выборы не от какой-то конкретной организации

CentralAsia (KZ) -  Демократическая партия Казахстана «Ак жол» вслед за двумя другими парламентскими партиями выдвигает действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева на президентские выборы, передает Zakon.kz

На съезде партии 6 октября ее лидер Азат Перуашев также заявил, что «Ак жол» поддержит коалицию общественно-политических сил Казахстана.

Партия рассматривала четырех кандидатов. Среди них: Касым-Жомарт Токаев, журналист из Жетысуской области Сандугаш Дуйсенова, депутат Мажилиса Серик Ерубаев и председатель Актюбинского областного филиала "Ак жол" Аскар Садыков.

На тайном голосовании члены партии отдали 74 голоса в поддержку действующего главы государства – Касым-Жомарта Токаева.

За Сандугаш Дуйсенову проголосовали 11 человек, Серик Ерубаев набрал 23 голоса, Аскар Садыков – 17 голосов.

Ранее о выдвижении Токаева кандидатом в президенты заявили на своих съездах правящая партия Amanat и левая Народная партия Казахстана.

Председатель Amanat Ерлан Кошанов заявил в этот же день, что в стране создается народная коалиция в поддержку выдвижения Токаева.

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