Напавший на детский центр в Таиланде покончил с собой

CentralAsia (CA) - Бывший полицейский, который напал на детский центр на северо-востоке Таиланда покончил с собой. Об этом сообщает агентство Reuters.

Число убитых от стрельбы возросло до 34. Сообщается, что преступник, вероятно, был в состоянии наркотического опьянения

Ранее стрелявший преступник был объявлен в розыск. Среди жертв нападения числится 22 ребенка и 12 взрослых, еще 12 человек ранены, им оказывается медицинская помощь.