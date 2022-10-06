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Напавший на детский центр в Таиланде покончил с собой
Предыстория: В Таиланде более 30 человек погибли после стрельбы в детском центре

CentralAsia (CA) -  Бывший полицейский, который напал на детский центр на северо-востоке Таиланда покончил с собой. Об этом сообщает агентство Reuters.

Число убитых от стрельбы возросло до 34. Сообщается, что преступник, вероятно, был в состоянии наркотического опьянения

Ранее стрелявший преступник был объявлен в розыск. Среди жертв нападения числится 22 ребенка и 12 взрослых, еще 12 человек ранены, им оказывается медицинская помощь.

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