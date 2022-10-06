Напавший на детский центр в Таиланде покончил с собой
- Азия и мир, происшествия
- 14:46, 06 октября 2022
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CentralAsia (CA) - Бывший полицейский, который напал на детский центр на северо-востоке Таиланда покончил с собой. Об этом сообщает агентство Reuters.
Число убитых от стрельбы возросло до 34. Сообщается, что преступник, вероятно, был в состоянии наркотического опьянения
Ранее стрелявший преступник был объявлен в розыск. Среди жертв нападения числится 22 ребенка и 12 взрослых, еще 12 человек ранены, им оказывается медицинская помощь.
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