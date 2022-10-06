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В России назвали условие мобилизации военных пенсионеров

CentralAsia (CA) -  В России военные пенсионеры могут быть призваны на службу в рамках частичной мобилизации, если состояние их здоровья и военно-учетная специальность соответствуют требованиям призыва. Об этом говорится на правительственном портале «Объясняем.РФ».

«Военные пенсионеры призываются по мобилизации, если их состояние здоровья и имеющаяся военно-учетная специальность соответствуют требованиям призыва. Если вы считаете, что можете быть призваны, у вас есть возможность прибыть в военкомат и выразить свое желание быть мобилизованным», — говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. Ее необходимость глава государства объяснил защитой суверенитета и территориальной целостности страны, обеспечением безопасности народа и «людей на освобожденных территориях».

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что будут мобилизованы 300 тыс. резервистов, которые отслужили в армии, имеют боевой опыт или востребованную военную специальность. Позже в Минобороны уточнили, что призыву подлежат сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет. В первую очередь призовут стрелков, танкистов, артиллеристов и водителей.

От призыва освободят многодетных отцов, тех, кто ухаживает за членом семьи или инвалидом первой группы, работников оборонных предприятий, отдельных специалистов ИT-отрасли, СМИ и банковской сферы, студентов очных и заочных отделений, аспирантов и ординаторов, граждан, получающих среднее профессиональное и высшее образование в инновационных научно-технологических центрах, в духовных образовательных организациях.

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