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С российским послом в Казахстане поговорили довольно жёстко, – МИД РК

CentralAsia (KZ) -  В Министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что с послом России в республике, которого накануне вызвали в МИД РК, состоялся «довольно жёсткий разговор».

Российского посла вызвали поговорить после заявления официального представителя внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой, в котором она выразила возмущение возвращением в Астану посла Украины Петра Врублевского.

«Посол был вызван в МИД на серьёзный разговор. Обсудили высказывание официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, которое не соответствует духу равноправного стратегического партнёрства. Разговор был довольно жёсткий», – сказали в МИД Казахстана в комментарии Orda.kz.

Скандал начался после того, как украинский посол в разговоре с казахстанским блогером Диасом Кузаировым 21 августа в контексте войны сказал: «Стараемся убить их как можно больше. Чем больше мы убьём русских сейчас, тем меньше придётся убивать нашим детям».

Вскоре МИД Казахстана вызвало Врублевского на разговор, в ходе которого дипломату сказали о «неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства». Посол, как позже заявили в МИД, принёс извинения, затем он взял отпуск.

На этой неделе, 4 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова внезапно заявила, что Казахстан якобы пообещал российской стороне, что Врублевский безвозвратно покинет Казахстан в самые сжатые сроки, но не сдержал слово.

«Этот персонаж вновь объявился в столице Казахстана, причём явно не для того, чтобы «просто собрать вещи и забрать семью». Не таясь, он посещает дипломатические приёмы в качестве главы дипмиссии. 4 октября в МИД России был вызван посол Республики Казахстан Е. Б. Кошербаев, которому было заявлено о категорической неприемлемости подобной ситуации», – говорилось в заявлении Захаровой.

После этого во внешнеполитическом ведомстве РК заявили, что тональность заявления Захаровой диссонирует с характером отношений Астаны и Москвы как равноправных стратегических партнёров.

В казахстанском МИД также сообщили, что между Казахстаном и Украиной есть полное взаимопонимание ситуации и украинская сторона назначит нового посла в Казахстане.

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