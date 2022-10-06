В России за сутки выявили 23 тыс. случаев коронавируса

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CentralAsia (CA) - В России за сутки выявили 23 тыс. 45 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 млн 141 тыс. 674, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в четверг, 6 октября.

Днем ранее число заболевших составило 23 757.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1962), Санкт-Петербурге (1465) и Самарской области (922). Меньше всего — в Чечне и Туве (по 8 случаев), а также в Ненецком автономном округе (10 случаев).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 2 292. За этот же период 41 536 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 307 569.

За сутки умерли 108 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 387 887 человек.