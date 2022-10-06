Шавкат Мирзиёев встретился с фермерами Сырдарьинской области Узбекистана. Фото

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 октября посетил Сырдарьинскую область в целях ознакомления с жизнью населения состоянием дел в сельском хозяйстве. Об этом сообщает пресс-служба главы.

В этом году в области хлопчатник выращен на 75 тысячах гектаров. В эти дни почти 80 тыс. гектаров засеиваются зерновыми культурами.

Мирзиёев осмотрел поля фермерских хозяйств «Арслон бобо» и «Омонбой угли Тугал» Сырдарьинского района.

В распоряжении фермерского хозяйства «Арслон бобо» есть 90 гектаров земель, в этом году с каждого гектара собрано по 80 центнеров зерна. В самом разгаре уборка хлопка. Кроме этого, выращиваются и поставляются на рынок картофель, маш, морковь, лук и другие повторные культуры.

Фермерское хозяйство «Омонбой угли Тугал» возделывает 62 гектара земли. Здесь также урожайность зерна была выше 80 центнеров с гектара. Судя по количеству коробочек на кустах и ходу уборочных работ, урожай хлопчатника также выдался на славу.

В этих хозяйствах, расположенных по соседству, благодаря лазерному нивелированию земель экономится 30-40% воды, сократились затраты времени на орошение. Насосы питаются из солнечных панелей. В рамках общенационального проекта «Яшил макон» по периметру полей высажены тутовник, ива и другие деревья.

Мирзиёев побеседовал с сырдарьинскими фермерами и представителями старшего поколения.

«Если оценивать справедливо, то можно сказать, что и в Сырдарье происходят изменения. Но время летит так стремительно, что потребности людей опережают преобразования. Чтобы создать соответствующие условия, удовлетворить запросы людей, необходимо разрабатывать новые планы. Сегодня я приехал не только сказать спасибо дорогим жителям Сырдарьи, но и обозначить необходимые направления работы для дальнейшего развития районов, повышения благосостояния людей», - сказал он.

Фермеры отметили расширившиеся возможности в сельском хозяйстве, заниматься которым стало выгоднее, искоренение принудительного труда, рассказали о дополнительных видах производимой продукции.

«Земля - источник благосостояния нашего народа. Одно время выращивать что-то другое, кроме хлопчатника, хотя бы на одном гектаре хлопкового поля считалось преступлением, кто сажал повторные культуры, тот подвергался преследованию. А сегодня мы выделили 80 тысяч гектаров хлопковых и зерновых полей населению, и выделим еще. Ведь выращенная на них продукция тоже будет служить нашему народу: пойдет на рынок, принесет доход семьям. Сегодня руководители республиканского уровня и хокимы предложили: если выделить еще 7,5 тысячи гектаров, то в Сырдарьинской области можно полностью ликвидировать безработицу. Я всецело поддержал это», - сказал глава государства.

Здесь же глава государства побеседовал с молодыми людьми, занимающимися земледелием. Они получили наделы по 0,5 гектара в данном фермерском хозяйстве, где выращивают маш, морковь, лук, чеснок. Рассказали о своих планах поступить в университет, а также благоустроить свои дома за счет полученного дохода.

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Мирзиёев посетил также поле фермерского хозяйства «Шукроналик мужизалари» в Сайхунабадском районе.

Общая площадь хозяйства составляет 70 гектаров. В нынешнем году выращиваются хлопчатник на 25 гектарах и зерно на 45 гектарах. Урожайность высокая.

В нашей стране приоритетное внимание уделяется тем культурам, которые приносят больше дохода. Такой подход дает хорошие результаты в сельском хозяйстве. Данное фермерское хозяйство также извлекает выгоду от земель, высвобожденных из-под хлопчатника. В частности, в этом году на 45 гектарах в качестве повторной культуры посажен маш.

Здесь же состоялась беседа с представителями и ответственными лицами аграрной отрасли. Глава государства подчеркнул необходимость повышения урожайности за счет применения инноваций и лучших сортов, рационального использования и ведения учета воды. Дано указание по улучшению бытовых условий фермеров и работников, в частности строительству для них небольших доступных домов.