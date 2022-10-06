Украину не примут в НАТО в период боевых действий, - еврокомиссар

CentralAsia (CA) - Еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон заявил, что Украина не может вступить в НАТО до тех пор, пока на ее территории идут военные действия. Он отметил, что трудно предсказать, когда они закончатся.

«Зеленский попросил о приеме Украины в НАТО, но, как известно, вопрос о вступлении в альянс не может ставиться в период военных действий на территории страны. А на Украине идут военные действия, и трудно сказать, когда они закончатся»,— заявил Бретон в эфире французского телеканала BFM. По его словам, «речь идет о политическом демарше».

Президент Украины подписал заявку о вступлении в ускоренном порядке страны в НАТО 30 сентября. В этот же день генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил о необходимости собрать согласия 30 государств-членов блока. В альянсе неоднократно говорили, что в военный блок не могут принять государство с нерешенным территориальным вопросом. В НАТО также опасаются, что вступление Украины в альянс повлечет вовлечение блока в конфликт с Россией.