В Ташкенте завершается строительство трех новых станций метрополитена. Фото

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте (Узбекистан) завершается строительство трех новых станций на кольцевой надземной ветке метрополитена. Об этом сообщает информационно-аналитический медиа-центр «Узбекистон темир йуллари»

Сейчас работы ведутся на участке «Куйлюк – Строительный» протяженностью в 8,5 километра. Здесь на заключительном этапе строительства находятся сразу три станции метро. На отрезке с 7-й по 10-ю станцию полностью завершены все работы, проложено свыше 8 километров новых железнодорожных путей в обоих направлениях.

Станции 7, 8, 9 и 10 расположены по линии Ташкентской кольцевой автодороги и пролегают через Мирабадский и Сергелийский районы. Здесь завершены все железобетонные работы и уложены рельсы. Каждая станция состоит из двух этажей. На первом расположены служебные и технические помещения, медпункт и билетные кассы, на втором – платформа с общей длиной в 105 метров.

Окрестности станций также благоустраиваются и озеленяются, здесь высаживают декоративные растения и цветы.

В ходе строительства второго этапа Ташкентской надземной кольцевой линии метрополитена привлечены около 2650 квалифицированных инженеров и рабочих, задействовано 116 единиц специальной техники, машин и механизмов.

По словам специалистов, до конца этого года планируется завершить строительство пяти станций на участке «Куйлюк – Строительный».

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