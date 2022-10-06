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Eвросоюз утвердил восьмой пакет антироссийских санкций

CentralAsia (CA) -  Еврокомиссия сообщила, что страны ЕС утвердили восьмой пакет санкций против России.

В него входит запрет на транспортировку российской нефти третьим странам, если ее цена выше установленного потолка. Также он запрещает покупать в России определенные виды стальной продукции, пластика и химикатов и включает запрет на оказание IT-услуг и юридических услуг российским организациям.

Что входит в восьмой пакет санкций:

  • установление верхнего предела цен на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны;
  • запрет на экспорт угля, включая коксующийся уголь, некоторых электронных компонентов, которые могут использоваться в российском оружии, технических изделий для авиаотрасли, некоторых химических веществ, стрелкового оружия.
  • запрет на импорт древесной массы, бумаги, сигарет, пластмасс, косметики, материалов для ювелирной промышленности (драгоценные камни и металлы), текстиля, обуви, кожи, керамики;
  • продлен запрет на импорт стальной продукции из РФ;
  • ограничения против физических и юридических лиц, причастных к организации референдумов, а также против представителей оборонной промышленности и лиц, «распространяющих дезинформацию»;
  • запрет гражданам ЕС занимать руководящие посты в некоторых подконтрольных государству организациях;
  • запрет на обслуживание криптоактивов граждан и резидентов РФ;
  • запрет на предоставление российским компаниям IT, инжиниринговых и юридических услуг;
  • запрет на операции с «Российским морским регистром судоходства».

Еврокомиссия также решила распространить ограничения на неподконтрольные Украине части Херсонской и Запорожской областей. Брюссель отмечает, что новые ограничения на импорт затронут оборот почти на €7 млрд.

Как отмечается в сообщении ЕС, введением новых санкций Брюссель устанавливает в законодательстве «базу для введения потолка цен, связанного с морскими перевозками российской нефти в третьи страны, и дальнейшие ограничения на морскую перевозку нефти и нефтепродуктов в третьи страны». Предельные цены на российскую нефть устанавливаются с декабря 2022 года, на нефтепродукты — с февраля 2023 года.

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