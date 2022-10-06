Eвросоюз утвердил восьмой пакет антироссийских санкций

- Азия и мир, политика
- 15:59, 06 октября 2022
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CentralAsia (CA) - Еврокомиссия сообщила, что страны ЕС утвердили восьмой пакет санкций против России.
В него входит запрет на транспортировку российской нефти третьим странам, если ее цена выше установленного потолка. Также он запрещает покупать в России определенные виды стальной продукции, пластика и химикатов и включает запрет на оказание IT-услуг и юридических услуг российским организациям.
Что входит в восьмой пакет санкций:
- установление верхнего предела цен на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны;
- запрет на экспорт угля, включая коксующийся уголь, некоторых электронных компонентов, которые могут использоваться в российском оружии, технических изделий для авиаотрасли, некоторых химических веществ, стрелкового оружия.
- запрет на импорт древесной массы, бумаги, сигарет, пластмасс, косметики, материалов для ювелирной промышленности (драгоценные камни и металлы), текстиля, обуви, кожи, керамики;
- продлен запрет на импорт стальной продукции из РФ;
- ограничения против физических и юридических лиц, причастных к организации референдумов, а также против представителей оборонной промышленности и лиц, «распространяющих дезинформацию»;
- запрет гражданам ЕС занимать руководящие посты в некоторых подконтрольных государству организациях;
- запрет на обслуживание криптоактивов граждан и резидентов РФ;
- запрет на предоставление российским компаниям IT, инжиниринговых и юридических услуг;
- запрет на операции с «Российским морским регистром судоходства».
Еврокомиссия также решила распространить ограничения на неподконтрольные Украине части Херсонской и Запорожской областей. Брюссель отмечает, что новые ограничения на импорт затронут оборот почти на €7 млрд.
Как отмечается в сообщении ЕС, введением новых санкций Брюссель устанавливает в законодательстве «базу для введения потолка цен, связанного с морскими перевозками российской нефти в третьи страны, и дальнейшие ограничения на морскую перевозку нефти и нефтепродуктов в третьи страны». Предельные цены на российскую нефть устанавливаются с декабря 2022 года, на нефтепродукты — с февраля 2023 года.