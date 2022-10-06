В Казахстане назвали состав народной коалиции в поддержку Токаева

Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Председатель правящей партии Amanat – спикер мажилиса Ерлан Кошанов назвал тех, кто вошел в народную коалицию в поддержку президента Касым-Жомарта Токаева на предстоящих президентских выборах в Казахстане.

Во время форума коалиции Кошанов сообщил, что в скором времени будет создан республиканский штаб, который объединит миллионы активистов и общественников по всей стране.

«В ходе начавшейся избирательной кампании сразу несколько республиканских общественных объединений приняли решение выдвинуть действующего главу государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева кандидатом в президенты. Такое единодушие различных политических и общественных сил демонстрирует абсолютно новый уровень консолидации нашего общества», - заявил спикер мажилиса.

Кошанов проинформировал, что в состав народной коалиции вошли: Национальная волонтерская сеть, Гражданский альянс Казахстана, молодежное объединение «Казахстан тен», Организация ветеранов, Казахстанский союз спортсменов, объединение депутатов маслихатов Казахстана, совет генералов и ассоциация «Казахстан ардагерлери», а также три парламентские фракции – Amanat, Народная партия Казахстана и «Ак жол».

Отмечается, что в форуме народной коалиции участвуют более 2 000 казахстанцев, в их числе сам президент, а также члены партии Amanat, НПК, «Ак жол» и более 20 республиканских общественных организаций.

Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане 20 ноября.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения