Нобелевскую премию по литературе получила французская писательница Анни Эрно

CentralAsia (CA) - Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2022 год стала французская писательница Анни Эрно. Награду в 10 млн крон (около $920 тыс.) Шведская академия присудила ей «за мужество и клиническую остроту, с которыми она раскрывает корни, отчужденность и коллективные ограничения личной памяти».

Первый роман Эрно «Пустые шкафы» (Les armoires vides) был опубликован в 1974 году. За прошедшие с тех пор годы писательница была удостоена целого ряда наград, в том числе премии Ренодо (1984, роман La Place), премии Маргерит Дюрас (2008, «Les Années»), премии Франсуа Мориака (2008, «Les Années») и т.д.

Ранее букмекеры называли фаворитами в борьбе за звание нобелиата сразу нескольких женщин — канадок Энн Карсон и Маргарет Этвуд, француженку Мариз Конде, а также француза Мишеля Уэльбека, норвежца Юна Фоссе и британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди.

В прошлом году Нобелевку по литературе получил проживающий более 50 лет в Великобритании 72-летний писатель занзибарского происхождения Абдулразак Гурна.

Всего в 1901–2021 годах Нобелевскую премию по литературе присуждали 114 раз, ее лауреатами стали 118 человек (четырежды премия делилась между двумя писателями, в последний раз такое случилось в 1974 году). Семь раз Нобелевский комитет и Шведская академия решили, что достойных претендентов на награду нет. Большинство таких случаев относятся ко временам Первой и Второй мировых войн (1914, 1918, 1940–1943), исключением стал лишь 1935 год. При этом в 2019 году было объявлено о присуждении Нобелевских премий по литературе сразу за 2018 и 2019 годы (в 2018 году премия не вручалась из-за роспуска Нобелевского комитета по литературе на фоне сексуального скандала).

3 октября Нобелевской премии в номинации «физиология и медицина» удостоился шведский биолог Сванте Паабо за исследование эволюции человека.

4 октября, объявили лауреатов Нобелевской премии по физике. Победителями стали француз Ален Аспе, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер. Им присудили премию за исследования в квантовой механике, в частности, за эксперименты с фотонами и открытия в квантовой информатике.

5 октября Нобелевскую премию по химии за разработку инструментария для создания молекул и достижения в биоортогональной химии и «клик-химии» отдали Каролин Бертоцци (США), Мортену Мелдалу (Дания) и Барри Шарплессу (США).