Токаев согласился баллотироваться в президенты Казахстана

CentralAsia (KZ) - Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах, которые пройдут 20 ноября 2022 года. Он станет кандидатом от недавно созданной «Народной коалиции».

«Как я говорил ранее, глава государства не должен отдавать приоритет ни одной партии, должен быть политически нейтральным. Никогда не отступал от этой позиции. Для меня большая честь и ответственность — баллотироваться на президентских выборах в качестве общего кандидата, выдвинутого всеми вами. Благодарю всех за доверие. Очень важно, что в состав коалиции вошли ведущие политические партии, общественные организации и движения», — заявил Токаев в ходе форума «Народной коалиции».

О создании предвыборной коалиции в поддержку Токаева было объявлено сегодня, 6 октября в ходе съезда партии «Аманат». В нее вошли члены «Народной партии Казахстана», «Ак жол», «Аманат» и нескольких проправительственных общественных организаций.

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