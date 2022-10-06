Эмомали Рахмон примет участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге
- Таджикистан, политика
- 17:49, 06 октября 2022
- Просмотров: 346
CentralAsia (TJ) - Неформальная встреча лидеров стран СНГ состоится 7 октября в Санкт-Петербурге. В ней примет участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщает пресс-служба главы государства.
Саммит пройдет в день рождения президента России Владимира Путина, который в этот день отметит свой 70-летний юбилей.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ проведет этот день за работой.
«У него запланированы рабочие мероприятия, мы проинформируем вас дополнительно», — цитируют слова Дмитрия Пескова «Известия».
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения