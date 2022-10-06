Минобороны РФ сообщило, что украинские войска отброшены на всех направлениях

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CentralAsia (CA) - Российские военнослужащие отразили попытку наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на всех направлениях, уничтожено более 100 украинских военных. Об этом сообщили в российском Минобороны.

«Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин и девять автомобилей», — говорится в сообщении.

На купянском направлении до трех батальонных тактических групп ВСУ предприняли попытку возобновить наступление на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое, но она провалилась. Российские военные отразили все атаки, уничтожив более 120 военнослужащих ВСУ, пять танков, 12 боевых бронированных машин и 14 автомобилей.

На краснолиманском направлении активных боевых действий не велось.

У населенного пункта Петровское Харьковской области российская артиллерия поразила две украинские диверсионно-разведывательные группы. результате были ликвидированы «25 боевиков» и выведены из строя два пикапа с установленными крупнокалиберными пулеметами.

Близ населенного пункта Новый Комар в ДНР ударами армейской авиации ВКС уничтожены до 60 военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ, а также два танка и пять единиц автомобильной техники.

Четыре украинские батальонные тактические группы в течение суток неоднократно пытались порвать оборону на андреево-криворожском направлении. Они пытались пробиться в направлении населенных пунктов Дудчаны, Суханово, Садок, Брускинское.

Кроме этого, в результате контрнаступления союзных сил на артемовском направлении был взят под контроль населенный пункт Зайцево (ДНР). Военные уничтожили более 120 бойцов 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также три боевые машины пехоты.