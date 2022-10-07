Пожар в России пересек монгольскую границу и охватил территорию площадью более 700 га

CentralAsia (MNG) - Лесной пожар проник на границу Монголии со стороны Российской Федерации в районе «Ар Хөндий» перевала Тасархайн Даваа на территории сомона Баянтэс аймака Завхан.

В связи с этим в Главном управлении по чрезвычайным ситуациям уточнили: «5 октября в 16:40 поступил вызов о вероятности распространения лесного пожара на 0,5 км от границы с Монголией из России. Пожар имеет семь километров в длину и пять километров в ширину. Соответствующие подразделения работают над тушением пожара».

Пожарно-спасательный отряд № 57 в сомона Тэс, поисково-спасательный отряд № 43 сомона Сонгино, пожарно-спасательный отряд № 60 в сомона Баруунтуруун аймака Увс и пограничная часть № 0277 работают над тушением лесных пожаров, которые пришли из России.

По словам сотрудников профотдела, ведутся работы по тушению лесного пожара, перешедшего границу Монголии с Российской Федерации в пограничных отметках 245-246 и охватившего территорию площадью более 700 га.

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