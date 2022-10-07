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Парламент Монголии открывает осеннюю сессию на фоне экономических проблем

CentralAsia (MNG) -  3 октября осенняя сессия Великого Государственного Хурала Монголии, парламента страны, открылась на фоне экономических проблем.

«Эта осенняя сессия начинается в непростое время глобального роста цен и кардинальных изменений денежно-кредитной и финансовой политики, вызванных пандемией и геополитической напряженностью», - отметил на церемонии открытия сессии спикер парламента Занданшатар Гомбожав.

Валовой внутренний продукт Монголии вырос на 1,9 процента в первой половине 2022 года, что относительно слабо по сравнению с тем же периодом до пандемии.

Уровень инфляции в августе достиг 14,4 уровня, а реальные доходы и заработная плата рабочих, домохозяйств и предприятий снижаются из-за роста цен.

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