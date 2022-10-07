Rio Tinto сотрудничает для создания зеленой зоны в Национальном парке развлечений города Улан-Батор

CentralAsia (MNG) - Rio Tinto Mongolia подписала Меморандум о взаимопонимании с мэрией города Улан-Батор и ООО «Национальный парк развлечений» для реализации проекта реставрации в Национальном парке развлечений.

В рамках партнерства Rio Tinto Mongolia восстановит 10 гектаров земли между Детским дворцом и Солнечной дорогой, расположенной в западной части Национального парка развлечений. В рамках проекта будет создана новая зеленая зона с дополнительными удобствами для отдыха людей в безопасной и чистой среде.

ООО «Национальный парк развлечений» обеспечит безвозмездную передачу земли в государственную собственность и проведет коммерческую перепланировку прилегающих шести гектаров земли, обеспечив соответствие общей концепции и дизайну парка.

Исполнительный директор Rio Tinto Mongolia Амаржаргал Хэнчбиш сказала: «Этот проект зеленого развития создаст новое, яркое и устойчивое общественное пространство, которое будет способствовать отдыху, сплочению сообщества и социальным связям по всему городу. Rio Tinto Монголия возьмет на себя общие обязанности по управлению проектом и будет работать вместе над созданием этого трансформационного государственно-частного партнерства. Проект подчеркивает нашу приверженность делу содействия обществу и устойчивому развитию Монголии».

Проект создания зеленых насаждений в столице 🇲🇳Монголии начат совместно с компанией 🇬🇧🇦🇺Rio Tinto, аппаратом губернатора столицы и Национальным институтом культуры и отдыха. pic.twitter.com/c8aBHCjxdX — Bystander Майдар (@Tatarmai) October 6, 2022

Губернатор столицы и мэр Улан-Батора Сумъяабазар Долгорсурэн сказал: «Ключевая цель, изложенная в политическом документе «Видение 2050», ратифицированном парламентом, связана с «зеленой» экономикой и обеспечением устойчивости и цифровой трансформации в развитии Улан-Батора и других городских районов. В рамках этого Мы работаем над рядом инициатив, направленных на увеличение зеленых насаждений в городе и создание более приятной среды для населения.Мы рады работать с Rio Tinto над преобразованием земли в Национальном парке развлечений в зону отдыха. для всех. Я хотел бы поблагодарить Rio Tinto за их вклад и поддержку в улучшении качества жизни людей и расширении участия сообщества в городе. Двигаясь вперед, Улан-Батор должен достичь глобальных ориентиров с точки зрения зеленых насаждений, что важно для поддерживать физическое и психическое благополучие людей».

На этапе реализации проект будет стремиться к максимальному вовлечению населения и привлечению национальных компаний к проведению строительных работ.

Ожидается, что проект продлится четыре года, при этом в первый год будут проводиться строительные работы, за которыми последуют работы по техническому обслуживанию. Rio Tinto Монголия будет контролировать соответствующие тендерные процессы для проектной деятельности, включая проектирование и строительство.

Теперь стороны будут работать вместе, чтобы перейти к следующим этапам проекта восстановления парка с целью начать строительные работы в первой половине 2023 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения