Немецкий проект SPACES поддерживает фестиваль «Чайный путь» в аймаке Ховд

CentralAsia (MNG) - С 24 сентября по 2 октября 2022 года немецко-монгольский проект сотрудничества SPACES ((Supporting Protected Areas for the Conservation of Ecosystem Services - Поддержка охраняемых территорий для сохранения экосистемных услуг), который реализуется Немецким обществом по международному сотрудничеству Zusammenarbeit (GIZ) GmbH в сотрудничестве с Министерством окружающей среды Монголии. и туризм (МЕТ) поддержали 3-й фестиваль «Чайный путь» в аймаке Ховд, проведя различные мероприятия.

Женская группа из 26 членов общественных групп, занимающихся туризмом и ремесленным производством, трехдневный тренинг по шерстяным ремеслам, проведенный в Политехнической школе в Ховде. Они узнали о способах повышения качества стирки и чесания сырой шерсти, а также о том, как делать миниатюрные мягкие игрушки в виде верблюдов. Сотрудники SPACES Мике Куитерс и Сонинболор Төгөлдөр выступили с презентацией об основах производства сувениров как возможности для получения дохода.

Затрагиваемые темы: знание того, кто ваши клиенты, что они любят покупать, где они будут совершать покупки, использование этнического и регионального биоразнообразия в качестве источника вдохновения для сувениров, финансовая сторона ремесленного производства (затраты на сырье, затраты времени и продажные цены), а также маркировку и экологически чистую упаковку. Эта презентация была повторена для 10 женщин из сомона Дөргөн, принявших участие в двухдневном тренинге (1-2 октября) по прядению и вязанию из верблюжьей шерсти.

Во время мероприятий «Чайного пути» в центре аймака 27 и 28 сентября SPACES предоставили общественным группам возможность продавать свою продукцию посетителям фестиваля.

Чтобы поддержать развитие фестиваля «Чайный путь» как события, широко признанного профессиональными туроператорами, SPACES содействовала исследованию Национальным университетом Монголии экономического потенциала фестиваля «Чайный путь» для местных скотоводов, которые участвуют в фестивале. Исследовательский подход был представлен на исследовательской конференции, организованной Ховдским университетом 28 сентября. Ожидается, что окончательный отчет внесет ценный вклад в улучшение фестиваля «Чайный путь» в ближайшие годы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения