Монгольские бухгалтеры скоро станут профессионалами мирового класса, которые будут соответствовать стандартам США

CentralAsia (MNG) - Партнерство направлено на продвижение профессии управленческого учета и подготовку специалистов по бухгалтерскому учету и финансам для сертификации CMA в США.

IMA® (Институт бухгалтеров по управленческому учету), одна из крупнейших и наиболее уважаемых ассоциаций, занимающихся исключительно развитием профессии управленческого учета, с гордостью объявляет Академию FinSight в качестве сертифицированного IMA Серебряного поставщика обзорных курсов (ARCP) в Монголии.

Академия FinSight была создана как часть корпорации FinSight и является ведущей учебной организацией в Монголии. Ключевыми целями организации являются предоставление престижных сертификатов, эксклюзивного образования и передового опыта в области финансового управления и бухгалтерского учета для предприятий и частных лиц в Монголии.

«IMA с гордостью назначает FinSight Academy в качестве утвержденного поставщика курсов по обзору в Монголии. Современный мир бизнеса быстро развивается, и роль специалистов в области бухгалтерского учета и финансов возрастает, — сказал Джош Хениро, доктор философии, старший директор по Юго-Восточной Азии. и Австралазия в IMA. «Это партнерство свидетельствует о неизменном стремлении IMA развивать профессию управленческого бухгалтера в Монголии, поддерживая людей с возможностью повышения квалификации и переквалификации, чтобы добиться успеха в сегодняшней конкурентной бизнес-среде по мере продвижения по карьерной лестнице».

Существует большой спрос на конкурентоспособную рабочую силу с международной квалификацией, опытом и стратегическими навыками, которые всегда считались самым большим препятствием для организаций в Монголии. Академия FinSight повлияет на эту сложную среду, предоставив обучение для CMA® США (Certified Management Accountant) и став воротами для будущих CMA США. Получение этой сертификации будет иметь решающее значение для внутреннего и мирового рынка.

«Впервые в Монголии мы заполняем пробелы, открывая возможности для управленческих бухгалтеров и их академического развития. В этом сотрудничестве мы решаем эти проблемы и повышаем профессиональный потенциал в стране. Эта возможность поддержит финансовый и бухгалтерский учет. сектору, чтобы соответствовать международным стандартам и передовой практике, а также решать задачи по наращиванию потенциала в Монголии», — сказал Наранзул Ганзориг, исполнительный директор Академии FinSight. «Мы решили сотрудничать с IMA, потому что CMA США — это признанная во всем мире профессиональная квалификация с упором на управленческий учет».

Профессионалы, получившие сертификат CMA США, сдают строгий экзамен, состоящий из двух частей, который охватывает 12 основных практических областей. Американские CMA привносят финансовое планирование, контроль и поддержку принятия решений на свои рабочие места, а также помогают организациям сократить разрыв в навыках и получить конкурентное преимущество на рынке. На сегодняшний день было награждено более 100 000 CMA США в более чем 100 странах. Нажмите на ссылку, чтобы узнать больше о CMA США.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения