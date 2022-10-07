Батцэцэг приняла главу азиатско-тихоокеанской региональной повестки Всемирного экономического форума

CentralAsia (MNG) - 3 октября 2022 года министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх приняла руководителя отдела Азиатско-Тихоокеанского региона Всемирного экономического форума

Батцэцэг Батмөнх

Джу-Ок Ли

Министр Батцэцэг Батмөнх представила текущую ситуацию в экономике Монголии, ее долгосрочную и среднесрочную политику и цели развития.

Г-н Джу-Ок Ли выразил надежду, что премьер-министр Монголии примет участие во Всемирном экономическом форуме, который состоится в январе 2023 года в Давосе, и поделился своим мнением о возможности использования престижной международной платформы для продвижения политики развития Монголии и ее инвестиционной среды.

Батцэцэг Батмөнх выразила готовность сотрудничать со Всемирным экономическим форумом в разработке стратегий преодоления и избежания рисков, упомянутых в «Докладе о мировых рисках», опубликованном в 2022 году Всемирным экономическим форумом.

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