Шавкат Мирзиёев примет участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге

CentralAsia (UZ) - По приглашению Президента России Владимира Путина Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 октября примет участие в мероприятиях неформального саммита глав государств Содружества Независимых Государств, которые состоятся в городе Санкт-Петербурге.

Повесткой дня предусматривается рассмотрение актуальных вопросов многостороннего сотрудничества и регионального взаимодействия.