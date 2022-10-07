Шавкат Мирзиёев примет участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге

- Узбекистан, политика
- 9:17, 07 октября 2022
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CentralAsia (UZ) - По приглашению Президента России Владимира Путина Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 октября примет участие в мероприятиях неформального саммита глав государств Содружества Независимых Государств, которые состоятся в городе Санкт-Петербурге.
Повесткой дня предусматривается рассмотрение актуальных вопросов многостороннего сотрудничества и регионального взаимодействия.
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