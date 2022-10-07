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Пентагон сообщил об уничтожении двух высокопоставленных членов ИГ в Сирии
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Военные США 6 октября нанесли авиаудар на севере Сирии. В результате были убиты двое высокопоставленных членов «Исламского государства», сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Согласно пресс-релизу ведомства, были ликвидированы заместитель главаря ИГ в Сирии Абу-Хашум аль-Умави, а также еще один высокопоставленный представитель группировки. По предварительным данным, никто из гражданского населения или американских военных не пострадал.

«Этот удар снизит способность ИГ дестабилизировать регион и атаковать наши силы и партнеров. Наши военные остаются в регионе, чтобы обеспечить окончательное поражение ИГ»,— заявил командующий CENTCOM генерал Майкл Курилла.

По данным командования, аль-Умави занимался вербовкой боевиков и поставкой им оружия. Вместе с ним были ликвидированы еще два террориста.

Пресс-секретарь Пентагона Пат Райдер уточнил, что операция по ликвидации боевиков прошла недалеко от города Эль-Камышлы на границе с Турцией.

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