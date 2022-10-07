Кто примет участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге?

CentralAsia (CA) - В Санкт-Петербурге 7 октября состоится неформальный саммит глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ).

Кто из лидеров стран СНГ примет участие:

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента России Владимира Путина приедет в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств СНГ, сообщает официальный сайт главы государства.

Ильхам Алиев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян из Праги вылетел в Санкт-Петербург, где примет участие в неформальном саммите СНГ.

Премьер-министр Армении Н.Пашинян

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 октября совершит рабочий визит в Россию. В рамках визита он примет участие в неформальном саммите глав государств - участников СНГ, сообщает пресс-служба главы.

Александр Лукашенко

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 октября примет участие в мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Шавкат Мирзиёев

Президент России Владимир Путин 7 октября примет участие в неформальном саммите СНГ в Петербурге, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Также в этот день Путину исполнится 70 лет.

Владимир Путин

Также в ней примет участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщает пресс-служба главы государства.

Эмомали Рахмон

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов также примет участие на саммите в неформальной встрече глав государств СНГ.

Сердар Бердымухамедов

Ввиду рабочего графика президент Кыргызстана Садыр Жапаров не примет участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев.

Информация об участии президентов Молдовы и Туркменистана пока нет.