Число погибших при стрельбе в Таиланде достигло 36

CentralAsia (CA) - Число жертв стрельбы в детском саду в таиландской провинции Нонгбуалампху достигло 36 человек, сообщает AP. Нападавший — бывший полицейский, который также застрелил свою жену и сына, а после этого покончил с собой.

«В результате стрельбы погибли 36 человек, из них 22 ребенка - 19 мальчиков и 3 девочки - в Центре развития детей младшего возраста, 2 мальчика вне центра, в том числе в доме преступника. Из числа взрослых погибли 6 мужчин и 6 женщин», - говорится в сообщении.

Школьный учитель, который стал свидетелем происшествия, рассказал, что погибли в том числе дети двух-трех лет. В полиции заявили, что еще 12 человек получили ранения, из них шестеро находятся в критическом состоянии.

Мотивы нападения пока не установлены. Агентство уточняет, что устроившего стрельбу 34-летнего Паню Камрапа уволили из полиции в начале года. Поводом стали обвинения в хранении наркотиков. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча принес соболезнования семьям погибших.

Инцидент произошел вчера утром, 6 октября. Преступник был вооружен огнестрельным оружием и ножами. Он совершил нападение во время тихого часа, когда дети спали.