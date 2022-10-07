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Эрдоган верит в нормализацию отношений Турции с Арменией

CentralAsia (CA) -  Турция и Армения могут достичь полной нормализации отношений, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Анадолу.

«Президент Эрдоган выразил надежду, что Турция и Армения могут добиться полной нормализации отношений на основе принципа добрососедства в регионе», - пишет агентство

После саммита Европейского политического сообщества в Праге Эрдоган пояснил журналистам, что его встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном прошла в «дружелюбной атмосфере», и теперь контакты будут проводить специальные представители обеих стран.

Эрдоган отметил, что провел «интенсивные и продуктивные» переговоры на первой встрече Европейского политического сообщества. По его словам, Турция является ключевой страной для ЕС. Президент Турции назвал зерновой коридор в Черном море дипломатическим успехом Турции, а также отметил важность того, чтобы российские удобрения поставлялись в нуждающиеся в них страны через Турцию.

Лидеры Турции, Азербайджана и Армения провели неформальную встречу в Праге на полях первого саммита Европейского политического сообщества.

В форуме принимают участие главы 27 стран-членов ЕС и 17 государств-партнеров, они обсуждают вопросы мира, безопасности, энергетики, климатических изменений, экономики.

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