Алиев заявил, что мирный договор с Арменией может быть подписан до конца года

Ильхам Алиев (слева) и Никол Пашинян

CentralAsia (CA) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирный договор с Арменией может быть подписан до конца года, «если у армянской стороны будет воля». Чтобы успеть до 2023 года, двум странам надо начать работать над текстом договора в ближайшее время, уточнил он, передает Milli.az.

«Время идет. Хоть первая встреча глав МИД не принесла успеха, считаю, что это положительный шаг. Думаю, если в ближайшее время будет принято решение, если две стороны начнут работу над текстом мирного договора в рамках рабочих групп, то до конца года мы можем выйти на договоренности»,— сказал Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

По его словам, у Армении и у Евросоюза нет вопросов по предложенным Азербайджаном пяти базовым принципам мирного договора. «Это естественно, так как мы ничего нового не изобретаем. Это принципы, на которые основываются страны, желающие нормализовать отношения»,— утверждает президент Азербайджана.

Вчера, 6 октября, Ильхам Алиев встретился в Праге с премьер-министром Армении Николой Пашиняном. На их встрече также присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Лидеры Турции и Армении впервые провели очную встречу. Эрдоган после рассказал, что его встреча с армянским премьером прошла в «позитивной атмосфере». Пашинян пока не комментировал возможность подписания мирного договора с Азербайджаном.