Ереван и Баку подтвердили приверженность территориальной целостности соглашения от 1991 года

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CentralAsia (CA) - Ереван и Баку подтвердили приверженность документам, посредством которых стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга, заявили в пресс-службе армянского кабмина по итогам переговоров в Праге премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, главы Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

«Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации от 1991 года (об образовании СНГ), посредством которых обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Они подтвердили, что это послужит основой для работы комиссий по делимитации и что следующее заседание этих комиссий состоится в Брюсселе до конца октября», - говорится на сайте правительства.

Отмечается, что Армения выразила согласие на поощрение гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном. «Азербайджан согласился сотрудничать с упомянутой миссией в той мере, в какой это будет ее касаться. Миссия начнет свою работу в октябре, сроком максимум на два месяца. Цель миссии будет заключаться в укреплении доверия и помощи пограничным комиссиям посредством своих докладов», - отмечается в сообщении.