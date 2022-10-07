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Главы Катара, Турции и Туркменистана посетят Казахстан с государственными визитами на следующей неделе

CentralAsia (KZ) -  Пресс-служба Акорды опубликовала анонс предстоящих на следующей неделе международных мероприятий с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

  • 11-12 октября состоится государственный визит в Казахстан Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.
  • 12-13 октября Астану с государственным визитом посетит Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
  • 13 октября под председательством Касым-Жомарта Токаева состоится VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В рамках форума Президент Казахстана проведет серию двусторонних встреч с главами государств и правительств, а также с руководителями международных организаций.
  • 14 октября Президент Казахстана примет участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ), которое пройдет под председательством Казахстана. В этот же день состоится саммит «Центральная Азия – Россия».
  • 15 октября состоится государственный визит в Казахстан Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.
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