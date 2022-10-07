В Аргентине в ходе беспорядков на футбольном матче пострадали более 100 человек

CentralAsia (CA) - В Аргентине матч футбольных клубов «Боко Хуниорс» и «Химнасия и Эсгрима» вечером 6 октября закончился беспорядками. В результате пострадали более 100 человек, один погиб, сообщает местный портал Trivela.

Игра проходила на стадионе в аргентинском городе Ла-Плата. На матч продали больше билетов, чем было мест на арене. Стоявшие у входа болельщики попытались прорваться на стадион, полиция в ответ применила слезоточивый газ. Он попал на поле, и игру пришлось остановить на девятой минуте.

Когда зрителей стали выводить с трибун, у одного из болельщиков случился инфаркт, мужчина умер. Во время беспорядков пострадали пять или шесть полицейских, рассказал министр безопасности Буэнос-Айреса Серхио Берни. Он возложил ответственность на организаторов мероприятия. Матч было решено отложить, новая дата пока не выбрана, передает телеканал Todo Noticias.