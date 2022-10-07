экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
США не планируют размещать ядерное оружие в странах, вошедших в НАТО после 1997 года

CentralAsia (CA) -  Госдепу США неизвестно о возможности размещения ядерного оружия в Польше, заявил замруководителя пресс-службы ведомства Ведант Пател. По его словам, американские власти не намерены размещать ядерное оружие в странах НАТО, вошедших в альянс после 1997 года.

«Могу сказать, что у США нет планов размещать ядерное оружие на территории стран НАТО, которые присоединились (к альянсу) после 1997 года»,— сообщил Пател на брифинге. Польша вошла в НАТО в 1999 году вместе с Венгрией и Чехией.

Он также прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Польша «давно» договорилась с США о размещении тактического ядерного оружия на своей территории. «Польша является важным союзником НАТО в регионе. Но что касается этого конкретного вопроса, нам неизвестно о том, что он поднимался»,— сказал представитель Госдепа.

Лукашенко сослался на заявление президента Польши Анджея Дуды. Тот 5 октября, в интервью Gazeta Polska сказал, что остается открытой тема размещения в Польше американского ядерного оружия. Он назвал проблемой тот факт, что у Польши нет ядерного оружия, и в ближайшее время она вряд ли его получит.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Напавший на детский центр в Таиланде покончил с собой
  • Пограничники Узбекистана встретились с талибами
  • Шавкат Мирзиёев встретился с фермерами Сырдарьинской области Узбекистана. Фото


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com