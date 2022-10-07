США не планируют размещать ядерное оружие в странах, вошедших в НАТО после 1997 года

CentralAsia (CA) - Госдепу США неизвестно о возможности размещения ядерного оружия в Польше, заявил замруководителя пресс-службы ведомства Ведант Пател. По его словам, американские власти не намерены размещать ядерное оружие в странах НАТО, вошедших в альянс после 1997 года.

«Могу сказать, что у США нет планов размещать ядерное оружие на территории стран НАТО, которые присоединились (к альянсу) после 1997 года»,— сообщил Пател на брифинге. Польша вошла в НАТО в 1999 году вместе с Венгрией и Чехией.

Он также прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Польша «давно» договорилась с США о размещении тактического ядерного оружия на своей территории. «Польша является важным союзником НАТО в регионе. Но что касается этого конкретного вопроса, нам неизвестно о том, что он поднимался»,— сказал представитель Госдепа.

Лукашенко сослался на заявление президента Польши Анджея Дуды. Тот 5 октября, в интервью Gazeta Polska сказал, что остается открытой тема размещения в Польше американского ядерного оружия. Он назвал проблемой тот факт, что у Польши нет ядерного оружия, и в ближайшее время она вряд ли его получит.