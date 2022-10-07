Старшая дочь Мирзиёева встретилась с помощником госсекретаря США. Фото

CentralAsia (UZ) - Заместитель председателя Попечительского совета Фонда СМИ, член Комиссии по гендерному равенству Узбекистана Саида Мирзиёева встретилась с исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по связям с общественностью Элизабет Кеннеди-Трюдо.

«Встреча прошла в дружеской атмосфере. Обсудили борьбу с дезинформацией и необходимость повышения медиаграмотности среди молодёжи и детей, рассказали о деятельности Фонда масс-медиа.

Мне очень понравилась фраза американской гостьи: «Мы, американцы, приехали не для того, чтобы указывать вам, что делать. Мы здесь для партнёрства. И видим вас в качестве надёжных и равноправных партнёров».

Я уверена, что у нас впереди ждёт плодотворное сотрудничество», — написала Саида Мирзиёева на своей странице в Telegram.

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Во время своего визита в Узбекистан Элизабет Трюдо пообщается с выпускниками программы «Английский язык для профессионалов СМИ» в Вебстерском университете в Ташкенте.

Кроме того, она планирует встретиться с представителями местных неправительственных организаций, выпускниками программ обмена, финансируемых правительством США, и посетить женский приют в Джизаке.