На границе России с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями отменили таможенный контроль

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CentralAsia (CA) - Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ сообщила об отмене таможенного контроля на границе России с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Он перестал действовать с 5 октября. Таможенный контроль также упразднен на станциях Луганской и Донецкой железных дорог. Раньше он осуществлялся на станциях Красная Могила и Лантратовка, Иловайск и Волноваха.

«C 5 октября таможенный контроль на административной границе с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями не проводится»,— сообщили в пресс-службе ФТС.

В ведомстве отметили, что участникам экономической деятельности нет необходимости подавать декларации при перевозке товаров между субъектами РФ, поскольку это является внутренней торговлей. При этом таможенные органы по просьбе пограничной службы ФСБ все еще проверяют автомобили. Для этого дежурные смены сотрудников ФТС присутствуют в пунктах пропуска.

5 октября президент РФ Владимир Путин подписал законы о «вхождении» новых территорий в состав России. Ранее в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы. Согласно законам, «пределы территорий» ДНР и ЛНР устанавливаются конституциями республик на день их образования и принятия в РФ.