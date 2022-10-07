CentralAsia (MNG) - Монгольский филармонический оркестр-ансамбль «Морин хуур» выступит в концертном зале NHK по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Японией и Монголией.

В этом году исполняется 30 лет Монгольскому ансамблю «Морин хуур». Юбилейное мероприятие состоялось 3 октября и было объявлено Министерством иностранных дел Монголии «культурным послом страны».

Талантливый коллектив ансамбля «Морин хуур» за 30 лет дал 650 концертов в более чем 30 странах и совершил 85 поездок зарубежом.

По случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Россией и Монголией в 2021 году ансамбль «Морин хуур» был приглашен выступить на сцене известного в России Мариинского театра.

Созданный в 1992 коллектив тогда ещё совсем юных исполнителей, а сейчас уже маститых профессионалов, был призван ознакомить мир с фантастической музыкой настоящих монгольских кочевников. Ансамбль, за плечами которого выступления на лучших площадках мира, отметив двадцатилетний юбилей, с достоинством несет свою благородную миссию – знакомить слушателей с монгольской культурой, кочевой жизнью, историей, традициями посредством игры на народных инструментах.

Бывший дирижёр и руководитель ансамбля моринхууристов покойный Цэндийн Батчулуун был гуру всех хууристов Монголии. Он подготовил более 60 моринхууристов в Монголии, сейчас у него более 40 стажёров из Германии, Великобритании и Японии. Батчулуун проводил лекции в качестве приглашённого профессора в музыкальных школах и университетах Сан-Франциско, Сиэттла, Индианы, Вашингтона (США), Мюнхена, Фрайбурга (Германия), Токио, Осаки (Япония), Художественного университета Сеула.

В репертуаре ансамбля традиционные монгольские мелодии, а также интерпретации западной классической и популярной музыки во всем мире. В их исполнении причудливо сочетается этническое звучание и лучшие традиции западной и восточной музыкальной культуры. В обработке Ансамбля, наряду с традиционными мелодиями и композициями монгольских композиторов, необычно и прекрасно звучат произведения Моцарта, Пуччини, Бизе, П.И. Чайковского, А. Хачатуряна, Хе Дзинг Хау, Чен Хая, Китаро, А. Пьяцоллы, Л. Армстронга, Дж. Гершвина, Д. Брубека, Э. Морриконе и даже Майкла Джексона!

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