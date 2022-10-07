экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Япония ввела санкции против 80 граждан РФ. В списке родственники Кадырова, Кабаевой, Шойгу и Медведева

CentralAsia (CA) -  Правительство Японии ввело ограничения против более 80 российских индивидуальных лиц, а также 9 организаций из России. Это решение обусловлено присоединением к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей Украины. Санкционный список опубликован на сайте Минфина Японии.

Под ограничения попали родственники главы Чечни Рамзана Кадырова, премьер-министра Михаила Мишустина, председателя Совета федерации Валентины Матвиенко, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, министра обороны Сергея Шойгу, директора Росгвардии Виктора Золотова. Под санкции попала гимнастка Алина Кабаева, которую западные страны считают близкой подругой президента Владимира Путина, а также лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов по прозвищу Хирург. Их активы будут заморожены.

Япония также ввела ограничения против концерна «Калашников», «ОДК-Климов», концерна «Созвездие», холдинга «Росэлектроника.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Минобороны РФ сообщило, что украинские войска отброшены на всех направлениях
  • Алиев заявил, что мирный договор с Арменией может быть подписан до конца года
  • Шавкат Мирзиёев примет участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com