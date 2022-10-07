Япония ввела санкции против 80 граждан РФ. В списке родственники Кадырова, Кабаевой, Шойгу и Медведева

CentralAsia (CA) - Правительство Японии ввело ограничения против более 80 российских индивидуальных лиц, а также 9 организаций из России. Это решение обусловлено присоединением к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей Украины. Санкционный список опубликован на сайте Минфина Японии.

Под ограничения попали родственники главы Чечни Рамзана Кадырова, премьер-министра Михаила Мишустина, председателя Совета федерации Валентины Матвиенко, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, министра обороны Сергея Шойгу, директора Росгвардии Виктора Золотова. Под санкции попала гимнастка Алина Кабаева, которую западные страны считают близкой подругой президента Владимира Путина, а также лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов по прозвищу Хирург. Их активы будут заморожены.

Япония также ввела ограничения против концерна «Калашников», «ОДК-Климов», концерна «Созвездие», холдинга «Росэлектроника.