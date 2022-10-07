Пограничники Узбекистана встретились с талибами

- Узбекистан, политика
- 11:55, 07 октября 2022
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CentralAsia (UZ) - 5 октября в порту Хайратон провинции Балх (Афганистан) сотрудники пограничных войск Узбекистана встретились с представителями движения «Талибан». Об этом сообщили в Министерстве обороны временного правительства Афганистана
Согласно информации, стороны договорились о решении любых противоречий путем диалога, также были обсуждены механизмы координации и связи между пограничниками. Кроме того, представители двух стран договорились предотвращать случаи незаконного пересечения границы.
Отмечается, что делегацию из Узбекистана возглавил полковник СГБ Халик Назар, со стороны талибов — Мансур Мавлавий, командующий 6-ой бригадой погранвойск из состава 209-го армейского корпуса «Аль-Фатх».
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