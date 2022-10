В Индии 8 человек погибли во время религиозной церемонии на реке. Видео

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 8 человек погибли, еще 13 пострадали во время религиозной церемонии на берегу реки Мал в восточном индийском штате Западная Бенгалия.

Как сообщает в четверг агентство India.com., внезапный резкий подъем уровня воды в реке привел к падению в нее десятков людей. Это произошло в районе Джалпайгури во время массовой церемонии «Дурга Висарджан», в ходе которой на воду спускают идолов почитаемой индусами богини Дурги.

Flash flood at the Malbazar river during Durga Viserjan. More than 100 people missing. No one knows how many dead! Many trying to save their loved ones! A black day for my home town. We need all your prayers. Pray for us.. pic.twitter.com/RCWwpt5bVW — Vikram Agarwal (@Vikram_Tub) October 5, 2022

Deeply saddened to learn that 8 people drowned and several others went missing after they were swept away in the Mal river flash floods during idol immersion on Vijayadashami in Bengal's Jalpaiguri. My sincerest condolences to their families in the hour of grief. Om Shanti. pic.twitter.com/igtnk8dCz8 — Vijayasai Reddy V (@VSReddy_MP) October 6, 2022

Восемь участников церемонии унесло сильным течением, они погибли. Удалось спасти 70 человек, 13 из которых пострадали и были госпитализированы.

Главный министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи выразила соболезнования родственникам погибших и назначила компенсации жертвам трагедии и пострадавшим.