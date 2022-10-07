экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Спикер Сената Канады встретится со своим коллегой в Монголии
Джордж Дж. Фьюри
Джордж Дж. Фьюри

CentralAsia (MNG) -  По приглашению председателя Великого Государственного Хурала Занданшатар Гомбожав с 9 по 13 октября с официальным визитом Монголию посетит спикер сената Канады Джордж Фьюри.

В ходе своего визита спикер Сената Канады Джордж Фьюри и спикер монгольского парламента Занданшатар Гомбожав проведут официальные переговоры по вопросам расширения отношений и сотрудничества между двумя странами.

Также Джордж Фьюри нанесет визит президенту Монголии Хурэлсух Ухнаа и встретится с премьер-министром Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай.

Джордж Дж. Фьюри — канадский педагог, юрист и политик. Сенатор Канады от провинции Ньюфаундленд и Лабрадор (с 1999). С 2015 года занимает пост спикера Сената Канады, с 2020 года — старейший по времени назначения действующий сенатор Канады.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Монгольская школьница завоевала золотую медаль HIPPO за идеальный английский
  • Древнюю цитадель обнаружили под Самаркандом. Фото
  • Власти Ирана организовали протесты против антиправительственных демонстраций


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com