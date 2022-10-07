Спикер Сената Канады встретится со своим коллегой в Монголии

Джордж Дж. Фьюри

CentralAsia (MNG) - По приглашению председателя Великого Государственного Хурала Занданшатар Гомбожав с 9 по 13 октября с официальным визитом Монголию посетит спикер сената Канады Джордж Фьюри.

В ходе своего визита спикер Сената Канады Джордж Фьюри и спикер монгольского парламента Занданшатар Гомбожав проведут официальные переговоры по вопросам расширения отношений и сотрудничества между двумя странами.

Также Джордж Фьюри нанесет визит президенту Монголии Хурэлсух Ухнаа и встретится с премьер-министром Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай.

Джордж Дж. Фьюри — канадский педагог, юрист и политик. Сенатор Канады от провинции Ньюфаундленд и Лабрадор (с 1999). С 2015 года занимает пост спикера Сената Канады, с 2020 года — старейший по времени назначения действующий сенатор Канады.

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