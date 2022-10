ISW: Украинские войска наступают на восток от Купянска, войска РФ потеряли связь между Сватово и Кременной (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 6 на 7 октября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, украинские силы, вероятно, продолжают контрнаступательные операции на северо-востоке Харьковской области в районе Купянска и операции по созданию угрозы российским позициям вдоль дороги Кременная-Сватово на западе Луганской области. Цель, судя по всему - удержать Сватово с северо-запада.

Также по данным института, Российские войска, вероятно, потеряли связь со Сватово и Кременной.

Выводы института:

Российские войска, вероятно, занимают оборонительные позиции в верхней части Херсонской области после обрушения российской линии фронта на северо-востоке Херсона.

Российские войска продолжают наземные атаки в Донецкой области и, вероятно, постепенно продвигаются вперед в районе Бахмута.

Российские войска продолжают наносить плановые артиллерийские, авиационные и ракетные удары западнее Гуляйполя, а также в Днепропетровской и Николаевской областях.