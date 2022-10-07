ISW: Украинские войска наступают на восток от Купянска, войска РФ потеряли связь между Сватово и Кременной (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 12:13, 07 октября 2022
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- Обновлено: 12:30, 07 октября 2022
CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 6 на 7 октября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, украинские силы, вероятно, продолжают контрнаступательные операции на северо-востоке Харьковской области в районе Купянска и операции по созданию угрозы российским позициям вдоль дороги Кременная-Сватово на западе Луганской области. Цель, судя по всему - удержать Сватово с северо-запада.
Также по данным института, Российские войска, вероятно, потеряли связь со Сватово и Кременной.
Выводы института:
Российские войска, вероятно, занимают оборонительные позиции в верхней части Херсонской области после обрушения российской линии фронта на северо-востоке Херсона.
Российские войска продолжают наземные атаки в Донецкой области и, вероятно, постепенно продвигаются вперед в районе Бахмута.
Российские войска продолжают наносить плановые артиллерийские, авиационные и ракетные удары западнее Гуляйполя, а также в Днепропетровской и Николаевской областях.