CentralAsia (MNG) - В 14:00 7 октября представители общественных организаций страны направили в МИД Монголии требование о немедленной высылке посла России в Монголии Искандера Азизова. Получил требование начальник отдела внешних связей с соседними странами МИД Монголии, г-н Алтангэрэл Раднаабазар.

Требование началось: «Ссылаясь на пункт 1 статьи 41 Венской конвенции 1961 года, к которой присоединились почти 200 стран:

Посол Российской Федерации в Монголии И.К.Азизов явно неуважительно относился к законам и правилам страны пребывания, неоднократно нарушал свою обязанность не вмешиваться во внутренние дела страны пребывания, вмешивался во внутренние дела Монголии, высказывал слова и действия, несовместимые с дипломатией, продолжает заниматься ненадлежащей деятельностью, есть все основания считать его персоной нон грата или неблагоприятным лицом, как это определено в пункте 1 статьи 9 Венской конвенции».

В требовании подчеркивалась безответственность слов и поступков Азизова. Например, ранее Азизов сделал безответственное заявление о том, что Монголия является экспериментальной зоной для биолабораторий США. Монгольское общественное радио и телевидение подверглись жестоким преследованиям за то, что не транслировали российский парад Победы с его стороны. И он оказал давление на монгольский парламент, чтобы тот составил список вопросов для обсуждения. И неоднократно нападал на свободу печати и слова монгольских граждан.

Ранее наш сайт сообщил, о том, что очередное заявление посла России Искандера Кубаровича Азизова вызвало возмущение монгольских граждан.

Он заявил в интервью, которое дал монгольскому новостному сайту newspress.mn, что РФ против монгольской ГЭС на реке Эгиин-Гол и высказал, что мы считаем, что проект ГЭС на реке Эгиин-Гол неприемлем и антивоенные выступления монголов, это можно сравнить с вмешательством монгольской общественности во внутренние дела РФ.

«Странно, что монгольская общественность не критикует призывы некоторых бывших политических деятелей Монголии, провоцирующих монголо-российское сотрудничество и намеренно запутывающих нынешнее правительство Монголии, как будто они вмешиваются во внутренние дела России», — сказал Искандер Азизов.

«Идет серьезная борьба по всем направлениям. Нам жизненно необходима победа России. Пекину также нужна победа России, потому что успех Москвы поможет Китаю мирным путем подняться на вершину мировой державы. В частности, нынешний Белый дом разрушает экономику Евросоюза, разработавшего передовые технологии для конкуренции с Китаем, санкциями против России», — заключал он в интервью.

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