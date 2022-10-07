Арману Дикому предъявили обвинения в создании ОПГ и организации массовых беспорядков во время январских событий в Казахстане

Арман Джумагельдиев

CentralAsia (KZ) - Криминальному авторитету Арману Джумагельдиеву, также известному как Дикий Арман, предъявили новые обвинения в создании ОПГ, организации массовых беспорядков и хищении оружия во время январских событий в Казахстане, сообщает «Информбюро» со ссылкой на Генпрокуратуру РК.

Также изменилось обвинение в хранении и перевозки оружия. Теперь Джумагельдиеву вменяется преступление, совершенное не в составе группы лиц по предварительному сговору, а в составе преступной группы. Те же изменения коснулись и обвинений в незаконном лишении свободы, повлекшем смерть человека.

Также 6 октября специализированный межрайонный следственный суд Алматы продлил Джумагельдиеву срок содержания в СИЗО до 7 декабря 2022 года.

Ранее Дикому Арману предъявлялись обвинения только по участию в массовых беспорядках, незаконному лишению свободы, повлекшем смерть потерпевшего по неосторожности, а также по незаконному приобретению, передаче и хранению оружия.

В июне Генпрокуратура РК отчиталась об аресте 40 членов группировки Армана Джумагельдиева, подозреваемых в организацию нападения на алматинский аэропорт и попытку захвата телебашни «Коктобе».

О задержании Дикого Армана стало известно 7 января 2022 года. В первой декаде февраля в Генпрокуратуре РК сообщили, что вооружённые подельники Дикого Армана во время массовых беспорядков похитили 24 случайных прохожих. Похищенных возили по разным местам и применяли к ним физическое насилие. Один из пострадавших скончался. Кроме того, преступники забрали оружие у избитого полицейского.

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