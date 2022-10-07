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Какая погода ожидается в Узбекистане на выходные?

CentralAsia (UZ) -  Узгидромет сообщил, какая погода ожидается в Узбекистане в эти выходные. По их данным, 7 сентября и на выходные по большей части территории Узбекистана все еще сохранится сухая и умеренно теплая погода. Лишь сегодня по крайнему северу республики будет заходить отрог антициклона с районов Кавказа, с чем по Каракалпакстану возможен небольшой дождь.

В субботу, 8 октября, антициклон начнет распространятся на территорию республики. Днем температурный фон немного повысится и будет в пределах 24-27о что превысит нормальные значения этих дней. По северу и пустынной зоне местами возможно усиление ветра до 15-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

В воскресенье осадков не ожидается. С влиянием холодного антициклона температура воздуха в ночные часы понизится до 5-8о тепла, днем до 20-24о.

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