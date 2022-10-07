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Азербайджан планирует увеличить экспорт газа в Европу до 18 млрд кубометров

CentralAsia (CA) -  Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в 2027 году объем поставок азербайджанского газа в Европу достигнет, как минимум, 18 млрд кубометров.

«Согласно меморандуму, подписанному с ЕС, в последующие годы мы планируем, как минимум удвоить наш экспорт газа в Европу. Если в 2021 году объем поставок составлял 9 млрд кубометров, значит, в 2027 году он достигнет минимум 18 млрд кубометров, а может быть будет и больше», - сказал Алиев в Праге в интервью азербайджанским телеканалам.

По его словам, в 2022 году по сравнению с 2021 годом Азербайджан увеличит экспорт газа в Европу на 30-40% (до 11,5 млрд кубометров — ИФ).

Алиев отметил, что Азербайджан вводит в эксплуатацию новые газовые месторождения, наращивает добычу на действующих месторождениях.

«В тоже время использование в Азербайджане возобновляемых источников энергии (ВИЭ) позволит нам создать значительные резервы газа. Кроме этого, если повысить эффективность энергетического хозяйства, сократить потери, то несложно представить наш потенциал по экспорту газа», - отметил он.

Алиев добавил, что Азербайджан будет экспортировать в Европу не только газ и нефть, но и электроэнергию. «Для достижения этой цели (экспорта электроэнергии - ИФ) в настоящее время готовится конкретная программа, возможно об этом еще рано говорить. Но я надеюсь, что в ближайшие 6-7 месяцев мы в этом направлении достигнем серьезного прогресса. Поэтому Азербайджан будет важным энергетическим партнером не только для Европы, но и для мира», - подчеркнул президент Азербайджана.

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