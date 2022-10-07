Сентябрь стал самым тёплым в Ашхабаде за последние 131 год, - «Метеожурнал»

CentralAsia (TM) - Сентябрь этого года стал самым тёплым в Ашхабаде (Турменистан) за период наблюдений за погодой или за последние 131 год. Об этом сообщает «Метеожурнал».

Среднемесячная температура составила +26,9 градуса. Ранее самым тёплым был сентябрь 2013 года, с температурой +26,7 градуса.

Из 30 дней месяца, в 26 максимальная температура была выше +30, в 11 днях +35 и выше. Максимальная температура за месяц +39,4, минимальная достаточно высокие для сентября +14,4. Для понимания стоит отметить, что в отдельные годы, достаточно часто, такая минимальная температура и ниже характерна для летнего августа, а не сентября. За сентябрь этого года минимальная температура была лишь 1 день ниже +15 и 6 дней ниже +17.

Значимых дождей за весь месяц не было. Итоговое значение – менее 0,1 мм, которые принимаются, как 0.

Самым тёплым этот сентябрь стал также в Чарджоу (ныне Туркменабад). Температура составила +25,2. Что примечательно, предыдущих рекорд был установлен всего год назад — +25,1 градуса. Максимальная температура достигала +38,3.

В третей декаде сентября почти по всей территории страны было не характерно жарко для данного времени года. Максимальная температура местами составила выше +39 градусов.

«Метеожурнал» ещё 13 сентября сообщал, что сентябрь в этом году может стать самым тёплым за весь период наблюдений за погодой, с прогнозируемой температурой +26…+27,5 градусов.