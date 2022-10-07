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В России за сутки выявили 2,2 тыс. случаев коронавируса

CentralAsia (CA) -  В России выявили 22 268 новых случаев COVID-19, передает оперативный штаб.

Количество госпитализаций за сутки составило 2 025 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 11,6%.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 30 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 48 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 23 045 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 777. При этом показатель заболеваемости за сутки опустился до показателей середины августа, когда ежесуточно регистрировалось 20-25 тыс. заболевших.

За минувшие сутки умерли 104 человека, накануне сообщалось о 108 умерших.

«Выздоровели за сутки 39 573 человека, или на 4,7% меньше в сравнении с 6 октября», - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 163 942 случая заражения коронавирусной инфекцией, 387 991 умерший и 20 347 142 выздоровевших

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