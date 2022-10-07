В ДНР сообщили, что заняли села Отрадовка и Веселая Долина

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CentralAsia (CA) - Союзные силы заняли села Отрадовка и Веселая Долина на артемовском направлении, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

«По состоянию на 7 октября 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево», — говорится в сообщении.

О взятии села Зайцево 6 октября сообщило Минобороны России.

Отрадовка и Веселая Долина — села в Донецкой области, расположенные примерно в 60 и 65 км соответственно к северу от Донецка. Отрадовка находится в 10 км к югу от Артемовска (Бахмута), на Артемовском шоссе. Веселая Долина прилегает к городу с юго-востока.

Бои в районе Артемовска продолжаются уже несколько месяцев. 7 сентября российские военные заняли село Кодема, оно находится к юго-востоку от города.

Спустя несколько дней врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что союзные силы приблизились к окраинам Артемовска. 14 сентября в ДНР сообщили о контроле над селами Николаевка и Николаевка Вторая недалеко от Артемовска.