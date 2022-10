В WhatsApp появилась новая функция

CentralAsia (CA) - В мессенджере WhatsApp появилась новая функция. Теперь пользователь сможет покидать групповые чаты, а уведомление об этом будет приходить только администраторам, сообщается в официальном Twitter-аккаунте мессенджера.

«Теперь вы можете выйти из группового чата, когда вам захочется, не предупреждая всех, потому что только администратор группы получит уведомление о вашем выходе из чата», — говорится в сообщении.

Meet leave groups silently 👋



Now you can ✌️ out of the group chat whenever you feel like it, without alerting everyone, because only the group admin will be notified when you leave the chat.



