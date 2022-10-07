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В WhatsApp появилась новая функция

CentralAsia (CA) -  В мессенджере WhatsApp появилась новая функция. Теперь пользователь сможет покидать групповые чаты, а уведомление об этом будет приходить только администраторам, сообщается в официальном Twitter-аккаунте мессенджера.

«Теперь вы можете выйти из группового чата, когда вам захочется, не предупреждая всех, потому что только администратор группы получит уведомление о вашем выходе из чата», — говорится в сообщении.

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