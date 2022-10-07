Сердар Бердымухамедов возложил венки к мемориалу «Haродная память» в Ашхабаде. Фото

CentralAsia (TM) - В Туркменистане прошел День поминовения – каждый год в стране 6 октября поминают жертв Ашхабадского землетрясения 1948 года и тех, кто погиб на войне.

Президент страны Сердар Бердымухамедов сегодня возложил венки к монументам столичного мемориального комплекса «Haродная память», объединяющего три большие скульптурные композиции.

Одна из них посвящена трагедии 48-го года, когда подземная стихия полностью разрушила Ашхабад и погубила более 170 тысяч человек.

Два других монумента посвящены воинам Великой Отечественной войны и тем, кто сражался за родную землю в других битвах.

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Вслед за главой государства цветы возложили члены правительства, руководители и представители парламента, различных ведомств, а также дипломатических миссий и международных организаций, жители Ашхабада.

После церемонии Бердымухамедов принял участие в садака – поминальной трапезе, которая прошла в специально отведенном для этого сооружении соответственно национальным традициям.