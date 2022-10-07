Шавкат Мирзиёев призвал не торопиться с поправками в Конституцию Узбекистана

Шавкат Мирзиёев

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что торопиться с реформой Конституции республики не следует. Об этом глава Узбекистана сказал 6 октября на совещании в Сайхунабадском районе Сырдарьинской области. Фрагмент видеозаписи совещания пресс-служба президента опубликовала в официальном Telegram-канале.

По словам Шавката Мирзиёева, авторы предложений выступают за защиту поправок на законодательном уровне и вне зависимости от руководства. «Если надо, поправки будут еще раз согласованы с народом. Чтобы создать совершенную и народную Конституцию, не нужно торопиться», — сказал Мирзиёев.

Также президент подчеркнул, что граждане Узбекистана научились голосовать и допустил участие общественности в распределении госбюджета.

«Например, по открытому бюджету люди ведь научились голосовать. Если есть справедливость, в обществе происходят изменения. Никто же не вмешивается. А теперь представьте, если все выделяемые средства будут выноситься на открытый бюджет и люди будут голосовать, как бы мне было хорошо. Было бы в десять раз больше справедливости, в 15 раз больше денег было бы сэкономлено», — отметил Мирзиёев.

Действующая Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года. Изменения в нее вносились несколько раз. В частности, срок президентских полномочий был сокращен с семи до пяти лет, была упразднена должность председателя кабмина, которую ранее занимал глава государства, и была учреждена должность премьер-министра. Проект новых поправок планируется принять в конце текущего года, 8 декабря, посредством референдума.