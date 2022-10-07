экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

CentralAsia (CA) -  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на пресс-службу турецкого президента.

Отмечается, что в ходе переговоров обсуждались вопросы, способствующие улучшению отношений между Турцией и Россией, а также последние события в Украине.

«Глава турецкого государства подтвердил готовность внести вклад в мирное разрешение украинского вопроса в интересах всех сторон», — говорится в сообщении.

Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Путиным днем ранее. Он заявлял о намерении обсудить с президентом РФ процесс вывода агропродукции России на рынки.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Главы Катара, Турции и Туркменистана посетят Казахстан с государственными визитами на следующей неделе
  • Ереван и Баку подтвердили приверженность территориальной целостности соглашения от 1991 года
  • Шавкат Мирзиёев призвал не торопиться с поправками в Конституцию Узбекистана


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com