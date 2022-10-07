Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
- Азия и мир, политика
- 15:32, 07 октября 2022
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CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на пресс-службу турецкого президента.
Отмечается, что в ходе переговоров обсуждались вопросы, способствующие улучшению отношений между Турцией и Россией, а также последние события в Украине.
«Глава турецкого государства подтвердил готовность внести вклад в мирное разрешение украинского вопроса в интересах всех сторон», — говорится в сообщении.
Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Путиным днем ранее. Он заявлял о намерении обсудить с президентом РФ процесс вывода агропродукции России на рынки.
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