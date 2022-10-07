Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на пресс-службу турецкого президента.

Отмечается, что в ходе переговоров обсуждались вопросы, способствующие улучшению отношений между Турцией и Россией, а также последние события в Украине.

«Глава турецкого государства подтвердил готовность внести вклад в мирное разрешение украинского вопроса в интересах всех сторон», — говорится в сообщении.

Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Путиным днем ранее. Он заявлял о намерении обсудить с президентом РФ процесс вывода агропродукции России на рынки.