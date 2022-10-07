Нобелевскую премию мира дали «Мемориалу», белорусскому правозащитнику и украинскому «Центру гражданских свобод»

CentralAsia (CA) - Нобелевскую премию мира присудили правозащитникам из России, Украины и Белоруссии. Награду получили российский центр «Мемориал», белорусский активист Алесь Беляцкий и украинский «Центр гражданских свобод».

Все три лауреата доказали значимость гражданского общества, которое они представляют в своих странах, для мира и демократии, считает нобелевский комитет.

«Они (лауреаты) на протяжении многих лет продвигали право критиковать власть и защищать основные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотребления властью. Вместе они демонстрируют значение гражданского общества для мира и демократии»,— говорится на сайте Нобелевской премии.

Алесь Беляцкий был арестован в Белоруссии 15 июля 2021 года по уголовному делу о неуплате налогов. Возглавляемая им правозащитная организация «Вясна» была лишена белорусскими властями государственной аккредитации, а ее представители подверглись уголовному преследованию.

«Мемориал», старейшая в России правозащитная организация, была создана в 1987 году для сохранения памяти жертв репрессий и преступлений советского государства. Она была ликвидирована по решению Верховного суда РФ 28 декабря 2021 года. Сегодня, в день присуждения международному центру Нобелевской премии, Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ лишает правозащитную организацию помещения в столице.

Украинский «Центр гражданских свобод» был основан в 2007 году, после ввода российских войск на Украину в феврале 2022 года правозащитный центр занимается документированием военных преступлений и защитой прав беженцев. В 2013 году организация помогала преследуемым участникам Евромайдана.

3 октября Нобелевской премии в номинации «физиология и медицина» удостоился шведский биолог Сванте Паабо за исследование эволюции человека.

4 октября, объявили лауреатов Нобелевской премии по физике. Победителями стали француз Ален Аспе, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер. Им присудили премию за исследования в квантовой механике, в частности, за эксперименты с фотонами и открытия в квантовой информатике.

5 октября Нобелевскую премию по химии за разработку инструментария для создания молекул и достижения в биоортогональной химии и «клик-химии» отдали Каролин Бертоцци (США), Мортену Мелдалу (Дания) и Барри Шарплессу (США).

6 октября лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2022 год стала французская писательница Анни Эрно. Шведская академия присудила ей «за мужество и клиническую остроту, с которыми она раскрывает корни, отчужденность и коллективные ограничения личной памяти».